Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 10:56:53

EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG / Acquisition of own shares
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

02.03.2026 / 10:56 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, 2 March 2026

In the period from 20 February 2026 to, and including, 27 February 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 419,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:

Date                        Shares (Number)     Average price (EUR)

20/02/2026              121,000                   218.4861
23/02/2026               123,000                  220.4496
24/02/2026               100,000                  221.1886
25/02/2026               35,000                    219.4563
26/02/2026               20,000                    223.4615
27/02/2026               20,000                    230.9009

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 27 February 2026 amounts to 419,000 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.

Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
 

02.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
End of News EQS News Service

2283800  02.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

mehr Analysen
16.02.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13.02.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
12.02.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 235,40 2,17% Deutsche Börse AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen