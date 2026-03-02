Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
02.03.2026 10:56:53
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 2 March 2026
In the period from 20 February 2026 to, and including, 27 February 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 419,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
20/02/2026 121,000 218.4861
23/02/2026 123,000 220.4496
24/02/2026 100,000 221.1886
25/02/2026 35,000 219.4563
26/02/2026 20,000 223.4615
27/02/2026 20,000 230.9009
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 27 February 2026 amounts to 419,000 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
02.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2283800 02.03.2026 CET/CEST
Analysen zu Deutsche Börse AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|235,40
|2,17%
