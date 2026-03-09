Deutsche Börse Aktie

09.03.2026 11:05:03

EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG / Acquisition of own shares
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

09.03.2026 / 11:05 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, 9 March 2026

In the period from 2 March 2026 to, and including, 6 March 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 60,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:

Date                        Shares (Number)     Average price (EUR)

02/03/2026               20,000                    234.8907
03/03/2026               10,000                    238.1894
04/03/2026               10,000                    240.1344
05/03/2026               10,000                    241.7230
06/03/2026               10,000                    241.8733

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 6 March 2026 amounts to 479,000 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.

Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
 

09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
End of News EQS News Service

2287928  09.03.2026 CET/CEST

