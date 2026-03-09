Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
09.03.2026 11:05:03
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 9 March 2026
In the period from 2 March 2026 to, and including, 6 March 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 60,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
02/03/2026 20,000 234.8907
03/03/2026 10,000 238.1894
04/03/2026 10,000 240.1344
05/03/2026 10,000 241.7230
06/03/2026 10,000 241.8733
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 6 March 2026 amounts to 479,000 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
09.03.2026 CET/CEST
Language:
English
Company:
Deutsche Börse AG
|-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet:
www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2287928 09.03.2026 CET/CEST
