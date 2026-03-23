Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
23.03.2026 10:15:03
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 23 March 2026
In the period from 16 March 2026 to, and including, 20 March 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 65,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
16/03/2026 20,000 245.0916
17/03/2026 10,000 248.0984
18/03/2026 10,000 250.5832
19/03/2026 10,000 249.8673
20/03/2026 15,000 246.5545
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 20 March 2026 amounts to 568,000 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
23.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2295880 23.03.2026 CET/CEST
