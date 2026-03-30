Deutsche Börse Aktie

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

30.03.2026 11:23:03

EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG / Acquisition of own shares
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

30.03.2026 / 11:23 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, 30 March 2026

In the period from 23 March 2026 to, and including, 27 March 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 188,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:

Date                        Shares (Number)     Average price (EUR)

23/03/2026               40,000                    243.3370  
24/03/2026               25,000                    241.1648  
25/03/2026               30,000                    241.3550  
26/03/2026               50,000                    237.5984  
27/03/2026               43,000                    238.7936

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 27 March 2026 amounts to 756,000 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.

Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
 

Language: English
Company: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
Analysen zu Deutsche Börse AG

mehr Analysen
23.03.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
11.03.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10.03.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
