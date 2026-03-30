Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
30.03.2026 11:23:03
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 30 March 2026
In the period from 23 March 2026 to, and including, 27 March 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 188,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
23/03/2026 40,000 243.3370
24/03/2026 25,000 241.1648
25/03/2026 30,000 241.3550
26/03/2026 50,000 237.5984
27/03/2026 43,000 238.7936
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 27 March 2026 amounts to 756,000 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
30.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2300206 30.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysen zu Deutsche Börse AG
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|240,20
|0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt kommt dagegen kaum vom Fleck. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.