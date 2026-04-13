Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
13.04.2026 10:40:23
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 13 April 2026
In the period from 6 April 2026 to, and including, 10 April 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 25,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
06/04/2026 0 -
07/04/2026 5,000 257.4643
08/04/2026 10,000 251.0532
09/04/2026 5,000 255.7894
10/04/2026 5,000 254.0502
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 10 April 2026 amounts to 816,900 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
13.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
End of News
|EQS News Service
2307088 13.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
15.04.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
