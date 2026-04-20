Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
20.04.2026 10:43:43
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 20 April 2026
In the period from 13 April 2026 to, and including, 17 April 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 18,319 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
13/04/2026 4,486 252.6527
14/04/2026 4,000 254.3192
15/04/2026 4,000 256.2504
16/04/2026 2,833 256.7947
17/04/2026 3,000 263.9420
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 17 April 2026 amounts to 835,219 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
20.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2311160 20.04.2026 CET/CEST
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:50
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|263,90
|1,27%