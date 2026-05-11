Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
11.05.2026 10:22:34
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 11 May 2026
In the period from 4 May 2026 to, and including, 8 May 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 170,000 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
04/05/2026 5,000 261.8051
05/05/2026 5,000 260.2920
06/05/2026 50,000 254.1414
07/05/2026 110,000 247.5203
08/05/2026 - -
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 8 May 2026 amounts to 1,135,219 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
Analysen zu Deutsche Börse AG
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
