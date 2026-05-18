Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
18.05.2026 11:08:54
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 18 May 2026
In the period from 11 May 2026 to, and including, 15 May 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 156,340 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
11/05/2026 - -
12/05/2026 - -
13/05/2026 - -
14/05/2026 91,340 243.0966
15/05/2026 65,000 244.5226
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 15 May 2026 amounts to 1,291,559 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
18.05.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
2329020 18.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Deutsche Börse AG
|11:15
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
