WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

09.02.2026 14:51:04

EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA / Release of a capital market information
Aroundtown SA: Release of a capital market information

09.02.2026 / 14:51 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 02 Interim Announcement

In the period from 2 February 2026 up to and including 6 February 2026, Aroundtown SA bought back a total of 4,748,888 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.

The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares are as follows:

Date Aggregate volume Weighted average price (EUR)
02.02.2026 611,550 2.6665
03.02.2026 960,748 2.6482
04.02.2026 1,064,829 2.7305
05.02.2026 1,064,303 2.7545
06.02.2026 1,047,458 2.8089
In total 4,748,888 2.7283

The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA and exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).

The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.

Berlin, 9 February 2026

Aroundtown SA
Board of Directors


09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Aroundtown SA
37, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxemburg
Internet: http://www.aroundtown.de

 
End of News EQS News Service

2273532  09.02.2026 CET/CEST

04.02.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Aroundtown Underweight Barclays Capital
05.12.25 Aroundtown Buy Warburg Research
