EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 11 Interim Announcement

Aroundtown SA: Release of a capital market information



13.04.2026 / 13:46 CET/CEST

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Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 11 Interim Announcement

In the period from 7 April 2026 up to and including 10 April 2026, Aroundtown SA bought back a total of 7,587,215 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.

The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares per trading venue are as follows:

Date Aggregate

volume Average

Purchase Price

in € Trading

venue 07.04.2026 1,020,394 2.4503 XETA 07.04.2026 824,083 2.4484 CEUX 07.04.2026 155,230 2.4544 TQEX 07.04.2026 33,537 2.4503 AQEU 08.04.2026 1,215,457 2.5892 XETA 08.04.2026 827,092 2.5873 CEUX 08.04.2026 152,890 2.5937 TQEX 08.04.2026 78,790 2.5923 AQEU 09.04.2026 1,128,088 2.5104 XETA 09.04.2026 463,114 2.5104 CEUX 09.04.2026 149,602 2.5160 TQEX 09.04.2026 10,310 2.5320 AQEU 10.04.2026 1,004,538 2.5254 XETA 10.04.2026 348,486 2.5257 CEUX 10.04.2026 138,019 2.5243 TQEX 10.04.2026 37,585 2.5283 AQEU Totals 7,587,215 2.5209

The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA, with trading limited to the trading venues Xetra (XETA), CBOE Europe (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), and Aquis Exchange Europe (AQEU).

The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.

Berlin, 13 April 2026

Aroundtown SA

Board of Directors