Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|
11.05.2026 11:15:33
EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA
/ Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 15 Interim Announcement
Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 15 Interim Announcement
In the period from 4 May 2026 up to and including 8 May 2026, Aroundtown SA bought back a total of 1,642,223 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.
The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares per trading venue are as follows:
The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA, with trading limited to the trading venues Xetra (XETA), CBOE Europe (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), and Aquis Exchange Europe (AQEU).
The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.
Berlin, 11 May 2026
Aroundtown SA
11.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Aroundtown SA
|37, Boulevard Joseph II
|L-1840 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|http://www.aroundtown.de
|End of News
|EQS News Service
|
2325070 11.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
15:58
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
11.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
11.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
11.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11.05.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Aroundtown SA
|05.05.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,49
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.