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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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11.05.2026 11:15:33

EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Aroundtown SA / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 15 Interim Announcement
Aroundtown SA: Release of a capital market information

11.05.2026 / 11:15 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 15 Interim Announcement

In the period from 4 May 2026 up to and including 8 May 2026, Aroundtown SA bought back a total of 1,642,223 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.

The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares per trading venue are as follows:

Date Aggregate
volume		 Average
Purchase Price
in €		 Trading
venue
04.05.2026 408,497 2.3909  XETA
05.05.2026 421,223 2.3571  XETA
06.05.2026 0 0  XETA
07.05.2026 404,343 2.4600  XETA
08.05.2026 408,160 2.4486  XETA
Totals 1,642,223 2.4136  

The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA, with trading limited to the trading venues Xetra (XETA), CBOE Europe (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), and Aquis Exchange Europe (AQEU).

The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.

Berlin, 11 May 2026

Aroundtown SA
Board of Directors


11.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Aroundtown SA
37, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxemburg
Internet: http://www.aroundtown.de

 
End of News EQS News Service

2325070  11.05.2026 CET/CEST

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27.04.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.26 Aroundtown Buy Warburg Research
14.04.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
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