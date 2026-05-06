AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie

AUSTRIACARD HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 16:28:43

EQS-CMS: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

06.05.2026 / 16:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Genehmigung der Veräußerung eigener Aktien im Zusammenhang mit dem Aktienoptionsprogramm vom 30. Juni 2023

 

Wien, am 06.05.2026

In Fortsetzung ihrer Mitteilungen vom 22. April und 4. Mai 2026 gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute die Übertragung sämtlicher 448.799 eigener Aktien der Gesellschaft an die nachstehend genannten Mitglieder des Vorstands sowie eine leitende Angestellte der Gesellschaft bzw. ihrer Tochtergesellschaften zur (teilweisen) Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaft aus dem vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 30. Juni 2023 beschlossenen Aktienoptionsprogramm genehmigt hat:

Emmanouil Kontos, Vorsitzender des Vorstands und Group CEO: 170.971 Aktien

Jon Neeraas, Executive Vice President Western Europe, UK, Nordics and America: 170.971 Aktien

Markus Kirchmayr, Group CFO: 85.485 Aktien.

Darüber hinaus werden 21.372 Aktien an eine leitende Angestellte einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft übertragen.

Gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsprogramms vom 30. Juni 2023 erfolgt die Übertragung der Aktien unentgeltlich. Der Aufsichtsrat genehmigte zudem den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (Wiedererwerbs-/Bezugsrecht) in Bezug auf jene eigenen Aktien, die zur Bedienung der Ansprüche aus dem Aktienoptionsprogramm erforderlich sind.

Die Übertragung der eigenen Aktien erfolgt am 7. Mai 2026 im Wege von Over-the-Counter-Transaktionen (OTC), über die Piraeus Securities S.A. für die Übertragung an Emmanouil Kontos sowie über die Raiffeisen Bank International AG für die Übertragung an die übrigen Begünstigten.

 

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

 

Emittentin:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   Lamezanstraße 4-8

1230 Wien

Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 - 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Börse(n):  Wiener Börse (Prime Market)

   Euronext Athen (Main Market)

 


06.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
Internet: https://www.austriacard.com/

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2322646  06.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUSTRIACARD HOLDINGS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AUSTRIACARD HOLDINGS AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUSTRIACARD HOLDINGS AG 8,15 0,25% AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen