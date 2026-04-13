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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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13.04.2026 14:25:23

EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: BASF SE / Share buyback
BASF SE: Release of a capital market information

13.04.2026 / 14:25 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 in connection with art. 2 para. 2 and para. 3 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

Share buyback – 23rd Interim Report

Ludwigshafen – April 13, 2026 – In the period from April 6, 2026, until and including April 10, 2026, a number of 245,000 shares were bought back within the framework of the share buyback program of BASF SE; on November 3, 2025, BASF SE disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the share buyback on November 3, 2025.

The number of shares bought back daily and the daily volume-weighted average share prices are as follows:

Day of repurchase Aggregated volume (number of shares) Volume-weighted average share price (EUR) Exchange venue
04/06/2026 0 - XETA
04/07/2026 65,000 52.0734 XETA
04/08/2026 60,000 51.5043 XETA
04/09/2026 60,000 53.2528 XETA
04/10/2026 60,000 54.5010 XETA

The transactions in a detailed form are published on the website of BASF SE at www.basf.com/sharebuyback.

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the period from November 3, 2025, until and including April 10, 2026, amounts to a number of 19,385,722 shares.

The purchase of the shares of BASF SE is carried out by a bank that has been commissioned by BASF SE; the shares are purchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) as well as other trading facilities.

Contact
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


13.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Germany
Internet: www.basf.com

 
End of News EQS News Service

2307250  13.04.2026 CET/CEST

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