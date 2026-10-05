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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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05.10.2026 14:01:22

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 14:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 5. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 805.398 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
28.09.2026 140.595 50,1322 XETA
28.09.2026 21.922 50,1720 TQEX
28.09.2026 76.010 50,2003 CEUX
28.09.2026 9.953 50,2289 AQEU
29.09.2026 59.868 49,9471 XETA
29.09.2026 12.663 49,9575 TQEX
29.09.2026 30.199 49,9899 CEUX
29.09.2026 4.361 49,8775 AQEU
30.09.2026 26.362 50,2809 XETA
30.09.2026 3.825 50,2872 TQEX
30.09.2026 16.970 50,2786 CEUX
30.09.2026 2.843 50,2817 AQEU
01.10.2026 112.292 49,4757 XETA
01.10.2026 9.986 49,4640 TQEX
01.10.2026 55.862 49,4729 CEUX
01.10.2026 1.860 49,4655 AQEU
02.10.2026 219.827 49,8191 XETA
02.10.2026 0 - TQEX
02.10.2026 0 - CEUX
02.10.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 5.830.987 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410432  05.10.2026 CET/CEST

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