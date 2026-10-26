EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.10.2026 / 14:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 26. Oktober 2026 – Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 742.191 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 19.10.2026 88.674 52,5061 XETA 19.10.2026 19.954 52,4702 TQEX 19.10.2026 71.857 52,4875 CEUX 19.10.2026 18.085 52,4825 AQEU 20.10.2026 60.903 52,4925 XETA 20.10.2026 17.857 52,4592 TQEX 20.10.2026 57.223 52,4665 CEUX 20.10.2026 14.017 52,4728 AQEU 21.10.2026 30.350 52,7243 XETA 21.10.2026 13.420 52,6519 TQEX 21.10.2026 30.518 52,6619 CEUX 21.10.2026 5.712 52,6633 AQEU 22.10.2026 102.920 52,2585 XETA 22.10.2026 21.694 52,1335 TQEX 22.10.2026 58.800 52,1305 CEUX 22.10.2026 16.586 52,1644 AQEU 23.10.2026 44.830 52,2252 XETA 23.10.2026 13.276 52,1850 TQEX 23.10.2026 47.249 52,2021 CEUX 23.10.2026 8.266 52,2376 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 7.240.102 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com