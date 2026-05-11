Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

11.05.2026 11:38:53

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

11.05.2026 / 11:38 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 1

 

On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027.

 

In the period from 6 May 2026 to 8 May 2026, a number of 34,800 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.

 

Shares were acquired as follows:

Share Buyback Program 2026/2027

Date Aggregated volume (Number of shares) Weighted average share price (EUR) Trading Venue
06/05/2026 10,800 72.4822 XETA
07/05/2026 12,000 72.7542 XETA
08/05/2026 12,000 72.3810 XETA

 

Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback

The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 8 May 2026 amounts to 34,800 shares.

The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.


Language: English
Company: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Germany
Internet: www.Beiersdorf.com

 
