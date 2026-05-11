Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
11.05.2026 11:38:53
EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 1
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 1
Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027.
In the period from 6 May 2026 to 8 May 2026, a number of 34,800 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.
Shares were acquired as follows:
Share Buyback Program 2026/2027
Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback
The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 8 May 2026 amounts to 34,800 shares.
The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
