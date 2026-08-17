EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 15

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052



17.08.2026 / 13:54 CET/CEST

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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 15 Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027. In the period from 10 August 2026 to 14 August 2026, a number of 29,441 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027. Shares were acquired as follows: Share Buyback Program 2026/2027 Date Aggregated volume (Number of shares) Weighted average share price (EUR) Trading Venue 10/08/2026 7,300 79.1937 XETA 11/08/2026 241 79.3505 XETA 12/08/2026 7,300 78.7384 XETA 13/08/2026 7,300 79.1207 XETA 14/08/2026 7,300 78.7147 XETA Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 14 August 2026 amounts to 620,342 shares. The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.

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