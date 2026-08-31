Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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31.08.2026 11:18:23

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 17
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

31.08.2026 / 11:18 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 17

 

Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

 

 

On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027. In an announcement dated 20 August 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed that this 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027 had been extended.

 

In the period from 24 August 2026 to 28 August 2026, a number of 280,900 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.

 

Shares were acquired as follows:

Share Buyback Program 2026/2027

Date Aggregated volume (Number of shares) Weighted average share price (EUR) Trading Venue
24/08/2026 33,884 80.7970 XETA
24/08/2026  944 80.0996 TQEX
24/08/2026 21,928 80.8074 CEUX
24/08/2026  244 80.1689 AQEU
25/08/2026 19,718 80.7960 XETA
25/08/2026 6,641 80.7729 TQEX
25/08/2026 19,275 80.7965 CEUX
25/08/2026 11,366 80.8158 AQEU
26/08/2026 21,533 81.2080 XETA
26/08/2026 6,209 81.2584 TQEX
26/08/2026 19,111 81.2195 CEUX
26/08/2026 8,547 81.1700 AQEU
27/08/2026 22,597 80.2422 XETA
27/08/2026 7,637 80.2404 TQEX
27/08/2026 15,652 80.2425 CEUX
27/08/2026 10,114 80.2558 AQEU
28/08/2026 22,100 80.9976 XETA
28/08/2026 10,311 81.0667 TQEX
28/08/2026 14,658 81.0432 CEUX
28/08/2026 8,431 81.0132 AQEU

 

Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback

The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 28 August 2026 amounts to 1,168,051 shares.

The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.


31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Germany
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
End of News EQS News Service

2391044  31.08.2026 CET/CEST

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