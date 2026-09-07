Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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07.09.2026 11:09:01

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 18
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

07.09.2026 / 11:09 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 18

 

Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

 

 

On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027. In an announcement dated 20 August 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed that this 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027 had been extended.

 

In the period from 31 August 2026 to 4 September 2026, a number of 317,916 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.

 

Shares were acquired as follows:

Share Buyback Program 2026/2027

Date Aggregated volume (Number of shares) Weighted average share price (EUR) Trading Venue
31/08/2026 21,899 79.6432 XETA
31/08/2026 8,003 79.8031 TQEX
31/08/2026 21,259 79.7137 CEUX
31/08/2026 10,239 79.8434 AQEU
01/09/2026 28,130 78.7948 XETA
01/09/2026 6,112 78.7904 TQEX
01/09/2026 14,001 78.8226 CEUX
01/09/2026 10,273 78.8471 AQEU
02/09/2026 33,025 77.0306 XETA
02/09/2026 6,021 77.0066 TQEX
02/09/2026 18,262 77.0284 CEUX
02/09/2026 8,592 77.1031 AQEU
03/09/2026 37,811 77.0932 XETA
03/09/2026 5,550 77.1264 TQEX
03/09/2026 15,544 77.0628 CEUX
03/09/2026 6,695 77.0466 AQEU
04/09/2026 34,282 76.0324 XETA
04/09/2026 6,380 75.9945 TQEX
04/09/2026 18,154 76.0274 CEUX
04/09/2026 7,684 76.0494 AQEU

 

Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback

The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 4 September 2026 amounts to 1,485,967 shares.

The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.


07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Germany
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
End of News EQS News Service

2394942  07.09.2026 CET/CEST

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