Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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14.09.2026 11:11:21

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 19
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

14.09.2026 / 11:11 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 19

 

Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

 

 

On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027. In an announcement dated 20 August 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed that this 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027 had been extended.

 

In the period from 7 September 2026 to 11 September 2026, a number of 357,000 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.

 

Shares were acquired as follows:

Share Buyback Program 2026/2027

Date Aggregated volume (Number of shares) Weighted average share price (EUR) Trading Venue
07/09/2026 36,805 75.7272 XETA
07/09/2026 6,454 75.6938 TQEX
07/09/2026 15,665 75.7457 CEUX
07/09/2026 8,176 75.6944 AQEU
08/09/2026 31,643 76.7696 XETA
08/09/2026 6,798 76.7356 TQEX
08/09/2026 20,165 76.7181 CEUX
08/09/2026 7,594 76.7176 AQEU
09/09/2026 38,876 75.0501 XETA
09/09/2026 5,315 75.0245 TQEX
09/09/2026 16,127 75.0482 CEUX
09/09/2026 7,282 75.1022 AQEU
10/09/2026 34,231 73.8776 XETA
10/09/2026 6,365 73.9164 TQEX
10/09/2026 19,895 73.9304 CEUX
10/09/2026 8,009 73.9881 AQEU
11/09/2026 53,544 73.6502 XETA
11/09/2026 6,219 73.8700 TQEX
11/09/2026 19,558 73.7648 CEUX
11/09/2026 8,279 73.9141 AQEU

 

Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback

The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 11 September 2026 amounts to 1,842,967 shares.

The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.


14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Germany
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
End of News EQS News Service

2398660  14.09.2026 CET/CEST

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