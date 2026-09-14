Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
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14.09.2026 11:11:21
EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
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EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 19
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 19
Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027. In an announcement dated 20 August 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed that this 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027 had been extended.
In the period from 7 September 2026 to 11 September 2026, a number of 357,000 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.
Shares were acquired as follows:
Share Buyback Program 2026/2027
Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback
The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 11 September 2026 amounts to 1,842,967 shares.
The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.
14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstraße 1 - 9
|22529 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|LEI Code:
|L47NHHI0Z9X22DV46U41
|End of News
|EQS News Service
|
2398660 14.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|74,74
|1,99%
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