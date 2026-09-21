Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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21.09.2026 11:14:41

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 20
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

21.09.2026 / 11:14 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 20

 

Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

 

 

On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027. In an announcement dated 20 August 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed that this 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027 had been extended.

 

In the period from 14 September 2026 to 18 September 2026, a number of 230,099 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.

 

Shares were acquired as follows:

Share Buyback Program 2026/2027

Date Aggregated volume (Number of shares) Weighted average share price (EUR) Trading Venue
14/09/2026 35,058 74.6862 XETA
14/09/2026 4,746 74.7132 TQEX
14/09/2026 18,992 74.7147 CEUX
14/09/2026 8,552 74.6997 AQEU
15/09/2026 35,330 74.0885 XETA
15/09/2026 6,393 74.0711 TQEX
15/09/2026 19,765 74.1187 CEUX
15/09/2026 7,129 74.2168 AQEU
16/09/2026 41,028 74.6905 XETA
16/09/2026 7,664 74.7313 TQEX
16/09/2026 21,200 74.7439 CEUX
16/09/2026 9,542 74.6317 AQEU
17/09/2026 7,100 75.2729 XETA
18/09/2026 7,600 74.5125 XETA

 

Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback

The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 18 September 2026 amounts to 2,073,066 shares.

The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.


21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Germany
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
End of News EQS News Service

2402248  21.09.2026 CET/CEST

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