Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
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16.11.2026 15:03:11
EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
|
EQS Post-admission Duties announcement: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 28
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Share Buyback Program 2026/2027 – Interim Report 28
Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
On 6 May 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027. In announcements dated 20 August 2026 and 28 October 2026, Beiersdorf Aktiengesellschaft disclosed that this 1st tranche of the Share Buyback Program 2026/2027 had been extended respectively.
In the period from 9 November 2026 to 13 November 2026, a number of 324,417 shares were acquired as part of the Share Buyback Program 2026/2027.
Shares were acquired as follows:
Share Buyback Program 2026/2027
Detailed information on the individual transactions is published on the Beiersdorf Aktiengesellschaft website at: https://www.beiersdorf.com/investor-relations/shares/share-buyback
The total volume of shares which were acquired within the framework of the share buyback in the time period from 6 May 2026 until and including 13 November 2026 amounts to 2,974,086 shares.
The purchase of shares is carried out by a credit institution that has been commissioned by Beiersdorf Aktiengesellschaft.
16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstraße 1 - 9
|22529 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|LEI Code:
|L47NHHI0Z9X22DV46U41
|End of News
|EQS News Service
|
2435960 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|83,72
|-0,40%
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