Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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01.06.2026 11:13:13

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 4. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

01.06.2026 / 11:13 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

 4. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt.

 

In der Zeit vom 25. Mai 2026 bis zum 29. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 45.500 Aktien erworben.

 

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
25.05.2026 8.000 73,2014 XETA
26.05.2026 8.000 72,3366 XETA
27.05.2026 8.000 73,3285 XETA
28.05.2026 8.000 72,8253 XETA
29.05.2026 13.500 70,8775 XETA

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 erworben wurden, beträgt 207.684 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.


01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2336998  01.06.2026 CET/CEST

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