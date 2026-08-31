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31.08.2026 11:18:23

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 17. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

31.08.2026 / 11:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

 17. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachung vom 20. August 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erweitert wurde.

 

In der Zeit vom 24. August 2026 bis zum 28. August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 280.900 Aktien erworben.

 

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
24.08.2026 33.884 80,7970 XETA
24.08.2026 944 80,0996 TQEX
24.08.2026 21.928 80,8074 CEUX
24.08.2026 244 80,1689 AQEU
25.08.2026 19.718 80,7960 XETA
25.08.2026 6.641 80,7729 TQEX
25.08.2026 19.275 80,7965 CEUX
25.08.2026 11.366 80,8158 AQEU
26.08.2026 21.533 81,2080 XETA
26.08.2026 6.209 81,2584 TQEX
26.08.2026 19.111 81,2195 CEUX
26.08.2026 8.547 81,1700 AQEU
27.08.2026 22.597 80,2422 XETA
27.08.2026 7.637 80,2404 TQEX
27.08.2026 15.652 80,2425 CEUX
27.08.2026 10.114 80,2558 AQEU
28.08.2026 22.100 80,9976 XETA
28.08.2026 10.311 81,0667 TQEX
28.08.2026 14.658 81,0432 CEUX
28.08.2026 8.431 81,0132 AQEU

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 28. August 2026 erworben wurden, beträgt 1.168.051 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391044  31.08.2026 CET/CEST

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