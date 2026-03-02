EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /



02.03.2026 / 10:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Im Zeitraum vom 20. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 419.000

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)



20.02.2026 121.000 218,4861

23.02.2026 123.000 220,4496

24.02.2026 100.000 221,1886

25.02.2026 35.000 219,4563

26.02.2026 20.000 223,4615

27.02.2026 20.000 230,9009



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 419.000 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.



Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

Frankfurt am Main, 2. März 2026Im Zeitraum vom 20. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 419.000 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)20.02.2026 121.000 218,486123.02.2026 123.000 220,449624.02.2026 100.000 221,188625.02.2026 35.000 219,456326.02.2026 20.000 223,461527.02.2026 20.000 230,9009Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 419.000 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News