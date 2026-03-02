Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
02.03.2026 10:56:53
EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Frankfurt am Main, 2. März 2026
Im Zeitraum vom 20. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 419.000 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)
20.02.2026 121.000 218,4861
23.02.2026 123.000 220,4496
24.02.2026 100.000 221,1886
25.02.2026 35.000 219,4563
26.02.2026 20.000 223,4615
27.02.2026 20.000 230,9009
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 419.000 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.
02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2283800 02.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
10:56
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
10:56
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
09:57
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
09:57
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|235,40
|2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.