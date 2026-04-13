EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /



13.04.2026 / 10:40 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 6. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 25.000

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)



06.04.2026 0 -

07.04.2026 5.000 257,4643

08.04.2026 10.000 251,0532

09.04.2026 5.000 255,7894

10.04.2026 5.000 254,0502



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 10. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 816.900 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.



Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

Frankfurt am Main, 13. April 2026Im Zeitraum vom 6. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 25.000 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)06.04.2026 0 -07.04.2026 5.000 257,464308.04.2026 10.000 251,053209.04.2026 5.000 255,789410.04.2026 5.000 254,0502Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 10. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 816.900 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

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