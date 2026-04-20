Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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20.04.2026 10:43:43
EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Frankfurt am Main, 20. April 2026
Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 17. April 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 18.319 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)
13.04.2026 4.486 252,6527
14.04.2026 4.000 254,3192
15.04.2026 4.000 256,2504
16.04.2026 2.833 256,7947
17.04.2026 3.000 263,9420
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 17. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 835.219 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.
20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2311160 20.04.2026 CET/CEST
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|Deutsche Börse Overweight
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|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:50
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Börse Neutral
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|RBC Capital Markets
|16.02.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Börse Hold
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