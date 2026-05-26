Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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26.05.2026 10:55:43
EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Frankfurt am Main, 26. Mai 2026
Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 19.400 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)
18.05.2026 3.400 251,0512
19.05.2026 4.000 259,2050
20.05.2026 4.000 257,5237
21.05.2026 4.000 259,0805
22.05.2026 4.000 257,6611
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.310.959 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2333394 26.05.2026 CET/CEST
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