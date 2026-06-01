EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /



01.06.2026 / 10:44 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 146.833

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)



25.05.2026 4.000 255,1095

26.05.2026 4.000 254,8293

27.05.2026 50.000 250,6939

28.05.2026 15.000 251,4335

29.05.2026 73.833 246,7895



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.457.792 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.



Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

Frankfurt am Main, 1. Juni 2026Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 146.833 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)25.05.2026 4.000 255,109526.05.2026 4.000 254,829327.05.2026 50.000 250,693928.05.2026 15.000 251,433529.05.2026 73.833 246,7895Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.457.792 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

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