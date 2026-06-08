EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /



08.06.2026 / 10:36 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 216.786

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)



01.06.2026 25.000 247,4982

02.06.2026 94.197 242,2350

03.06.2026 87.589 242,4070

04.06.2026 5.000 245,5974

05.06.2026 5.000 248,8697



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.674.578 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.



Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

Frankfurt am Main, 8. Juni 2026Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 216.786 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)01.06.2026 25.000 247,498202.06.2026 94.197 242,235003.06.2026 87.589 242,407004.06.2026 5.000 245,597405.06.2026 5.000 248,8697Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.674.578 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

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