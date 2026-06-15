Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
15.06.2026 10:20:33
EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Frankfurt am Main, 15. Juni 2026
Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 54.946 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 19. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)
08.06.2026 35.532 244,4494
09.06.2026 4.414 244,2900
10.06.2026 5.000 245,5188
11.06.2026 5.000 246,3257
12.06.2026 5.000 246,0178
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 20. Februar 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.729.524 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.
15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2346046 15.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
10:20
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
10:20
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
14.06.26
|Germany seeks Deutsche Börse exemption from EU supervision (Financial Times)
|
14.06.26
|Germany seeks Deutsche Börse exemption from EU supervision (Financial Times)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.at)