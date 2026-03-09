CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

09.03.2026 18:00:03

EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: CANCOM SE / Buyback 2025 / 21st Interim Notification
CANCOM SE: Release of a capital market information

09.03.2026 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Share buyback / 21th Interim Report – Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

In the period from 02 March 2026 up to and including 06 March 2026, CANCOM SE acquired a total of 134,296 treasury shares as part of the share buyback program, of which the start date 22 September 2025 was announced in the ad hoc announcement of 09 September 2025 and the announcement of 18 September 2025 in accordance with Article 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 and Article 2 para.1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The shares were acquired as follows:

Date Aggregated volume (number of shares) Volume-weighted average price in XETRA trading, commercially rounded to four decimal places
(in EUR)
02.03.2026 26,448 23.6005
03.03.2026 26,794 23.2731
04.03.2026 27,111 23.7679
05.03.2026 26,894 23.9224
06.03.2026 27,049 24.4458

This brings the total volume of treasury shares repurchased by CANCOM SE under the share buyback program since 22 September 2025 to 1,728,554.

Further information on the transactions pursuant to Art. 5 para.1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with. Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the internet at https://investors.cancom.com/share-buyback-2025/.

The treasury shares were acquired by a credit institution commissioned by CANCOM SE exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

 

Munich, Germany, 09 March 2026

CANCOM SE

The Executive Board

 


09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany
Internet: http://www.cancom.de

 
End of News EQS News Service

2288012  09.03.2026 CET/CEST

19.02.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
12.02.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
