CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
09.03.2026 18:00:03
EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: CANCOM SE
/ Buyback 2025 / 21st Interim Notification
Share buyback / 21th Interim Report – Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
In the period from 02 March 2026 up to and including 06 March 2026, CANCOM SE acquired a total of 134,296 treasury shares as part of the share buyback program, of which the start date 22 September 2025 was announced in the ad hoc announcement of 09 September 2025 and the announcement of 18 September 2025 in accordance with Article 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 and Article 2 para.1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.
The shares were acquired as follows:
This brings the total volume of treasury shares repurchased by CANCOM SE under the share buyback program since 22 September 2025 to 1,728,554.
Further information on the transactions pursuant to Art. 5 para.1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with. Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the internet at https://investors.cancom.com/share-buyback-2025/.
The treasury shares were acquired by a credit institution commissioned by CANCOM SE exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).
Munich, Germany, 09 March 2026
CANCOM SE
The Executive Board
09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 Munich
|Germany
|Internet:
|http://www.cancom.de
|End of News
|EQS News Service
|
2288012 09.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
09.03.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
09.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
04.03.26
|TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu CANCOM SE
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|24,10
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.