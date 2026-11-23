CEWE Stiftung Aktie
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
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23.11.2026 11:32:41
EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: CEWE Stiftung & Co. KGaA
/ Share buyback 2026: 10th Interim Report
Release of a capital market information
CEWE Stiftung & Co. KGaA:
Share buy-back – 10th Interim Report
Announcement according to Art. 5 Section 1 b, Section 3 of regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Oldenburg, 23 November 2026. CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) has bought back own company shares on the stock exchange since 15 September 2026. The repurchase is based on authorisation granted at the Annual General Meeting of 15 June 2022 to acquire up to 10 % of the company's own shares. The repurchase of shares will be exercised independently and without the influence of the company by Baader Bank AG, Munich, upon application of the safe harbour regulations
In the period from 16 November 2026 up to and including 20 November 2026 a total of 3,000 shares were acquired as part of a share buy-back:
The total number of shares purchased as part of this share buy-back from 15 September 2026 up to and including 20 November 2026 therefore amounts to 31,600 shares.
Detailed information on the transactions pursuant to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available on the website of CEWE Stiftung & Co. KGaA at ir.cewe.de under section Investor Relations / The share of CEWE / Share buy-back program.
Should you have any queries, please contact:
Axel Weber (Head of Group Controlling & Investor Relations)
23.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Meerweg 30-32
|26133 Oldenburg
|Germany
|Internet:
|www.cewe.de
|LEI Code:
|529900IDFHN9MQ3WUD64
|End of News
|EQS News Service
|
2440402 23.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
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11:32
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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11:32
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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16.11.26
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|CEWE Stiftung Buy
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|10.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
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|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
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|Warburg Research
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|10.11.26
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|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|109,20
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