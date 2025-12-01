Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

01.12.2025 17:40:33

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

01.12.2025 / 17:40 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, December 01, 2025
Status Share Buyback

In the period from November 24, 2025 to and including November 28, 2025 Commerzbank AG has purchased 2,429,412 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
24/11/2025 562,786 31.9837
25/11/2025 540,960 32.4317
26/11/2025 443,811 33.7981
27/11/2025 440,911 34.0204
28/11/2025 440,944 34.0179

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, November 28, 2025 amounts to 25,583,823 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
 

01.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2238466  01.12.2025 CET/CEST

