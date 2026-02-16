Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
16.02.2026 11:12:43
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Frankfurt am Main, February 16, 2026
Status Share Buyback
In the period from February 12, 2026 to and including February 13, 2026 Commerzbank AG has purchased 1,840,651 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of February 11, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since February 12, 2026 through, and including, February 13, 2026 amounts to 1,840,651 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
16.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|End of News
|EQS News Service
|
2276924 16.02.2026 CET/CEST
Analysen zu Commerzbank
|12.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
