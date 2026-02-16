Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

16.02.2026 11:12:43

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share Buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

16.02.2026 / 11:12 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, February 16, 2026
Status Share Buyback

In the period from February 12, 2026 to and including February 13, 2026 Commerzbank AG has purchased 1,840,651 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of February 11, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
12/02/2026  845,867 35.2888
13/02/2026  994,784 33.1730

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since February 12, 2026 through, and including, February 13, 2026 amounts to 1,840,651 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.

16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2276924  16.02.2026 CET/CEST

