02.03.2026 14:02:53

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share Buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

02.03.2026 / 14:02 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, March 02, 2026
Status Share Buyback

In the period from February 23, 2026 to and including February 27, 2026 Commerzbank AG has purchased 3,933,424 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of February 11, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
23/02/2026  827,524 35.0443
24/02/2026  846,883 34.2432
25/02/2026  740,101 35.1303
26/02/2026  726,465 35.7897
27/02/2026  792,451 35.3334

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since February 12, 2026 through, and including, February 27, 2026 amounts to 10,222,582 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
 

02.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2283904  02.03.2026 CET/CEST

