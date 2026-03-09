Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

09.03.2026 15:52:23

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share Buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

09.03.2026 / 15:52 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, March 09, 2026
Status Share Buyback

In the period from March 02, 2026 to and including March 09, 2026 Commerzbank AG has purchased 5,453,828 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of February 11, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
02/03/2026  924,867 33.5183
03/03/2026  1,067,433 31.8521
04/03/2026  1,032,156 31.9719
05/03/2026  1,068,382 31.8238
06/03/2026  1,101,082 30.8787
09/03/2026  259,908 29.7730

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since February 12, 2026 through, and including, March 09, 2026 amounts to 15,676,410 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
 

09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2288126  09.03.2026 CET/CEST

23.02.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Commerzbank Halten DZ BANK
