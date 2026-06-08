Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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08.06.2026 14:33:33
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Share BuyBack
Frankfurt am Main, June 8, 2026
Status Share Buyback
In the period from June 1, 2026 to and including June 3, 2026, Commerzbank has repurchased a total of 928,625 shares under its Employee Share Buyback Programme 2026/II. The buyback has been completed.
Shares were purchased as follows:
The purchase of shares was carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading system Cboe (CEUX) by a credit institution that was commissioned by Commerzbank AG.
08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|End of News
|EQS News Service
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2341584 08.06.2026 CET/CEST
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