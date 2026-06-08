Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 14:33:33

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share BuyBack
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

08.06.2026 / 14:33 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, June 8, 2026
Status Share Buyback

In the period from June 1, 2026 to and including June 3, 2026, Commerzbank has repurchased a total of 928,625 shares under its Employee Share Buyback Programme 2026/II. The buyback has been completed.

Shares were purchased as follows:
Buyback period Number of shares Average price (EUR)
01/06/2026 311,273 37.479
02/06/2026 311,198 37.488
03/06/2026 306,154 36.902

The purchase of shares was carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading system Cboe (CEUX) by a credit institution that was commissioned by Commerzbank AG.
 

08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2341584  08.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten