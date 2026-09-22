Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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22.09.2026 11:42:01

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Status Share Buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

22.09.2026 / 11:42 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, September 22, 2026
Status Share Buyback

In the period from September 14, 2026 to and including September 18, 2026, Commerzbank AG purchased a total of 1,976,889 shares within the framework of its ongoing share buyback programme, which was announced on September 3, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
14/09/2026 352,700 42.5231
15/09/2026 352,107 42.6006
16/09/2026 403,697 42.1107
17/09/2026 408,990 41.5658
18/09/2026 459,395 41.3587

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 4, 2026 through and including September 18, 2026 amounts to 4,217,261 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise  (TQEX) and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.

 

22.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

 
End of News EQS News Service

2403180  22.09.2026 CET/CEST

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