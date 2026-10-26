Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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26.10.2026 16:33:31

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

26.10.2026 / 16:33 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, October 26, 2026
Status Share Buyback

In the period from October 19, 2026 to and including October 23, 2026, Commerzbank AG purchased a total of 3,681,593 shares within the framework of its ongoing share buyback programme, which was announced on September 3, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
19/10/2026 725,724 37.2042
20/10/2026 736,513 36.6592
21/10/2026 725,073 37.2376
22/10/2026 740,637 36.4551
23/10/2026 753,646 35.8258

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 4, 2026 through and including October 23, 2026 amounts to 17,952,703 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.

 

26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

 
End of News EQS News Service

2422390  26.10.2026 CET/CEST

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