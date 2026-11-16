Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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16.11.2026 11:51:41

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / share buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

16.11.2026 / 11:51 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, November 9, 2026
Status Share Buyback

In the period from November 9, 2026 to and including November 13, 2026, Commerzbank AG purchased a total of 2,551,770 shares within the framework of its ongoing share buyback programme, which was announced on September 3, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
09/11/2026 528,939 39.7021
10/11/2026 493,347 40.5394
11/11/2026 502,574 39.7951
12/11/2026 500,306 39.9755
13/11/2026 526,604 39.8781

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 4, 2026 through and including November 13, 2026 amounts to 26,703,152 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
 

16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

 
End of News EQS News Service

2435686  16.11.2026 CET/CEST

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