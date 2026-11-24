Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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24.11.2026 08:55:01
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ share buyback
Frankfurt am Main, 24 November 2026
Status Share Buyback
In the period from 16 November 2026 to and including 18 November 2026, Commerzbank has repurchased a total of 11,570 shares under its Employee Share Buyback Programme 2026/II. The buyback has been completed.
Shares were purchased as follows:
The purchase of shares was carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that was commissioned by Commerzbank AG.
24.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|LEI Code:
|851WYGNLUQLFZBSYGB56
|End of News
|EQS News Service
|
2440950 24.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Commerzbank
|
08:55
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08:55
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.11.26
|Commerzbank-Aktie dennoch leichter: CEO blickt optimistischer auf den Gewinn 2026 (Dow Jones)
|
19.11.26
|Commerzbank-Aktie gefragt: Politischer Durchbruch bringt UniCredit dem Ziel näher (finanzen.at)
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19.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
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