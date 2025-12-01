EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.12.2025 / 17:40 CET/CEST

Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.429.412

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 24.11.2025 562.786 31,9837 25.11.2025 540.960 32,4317 26.11.2025 443.811 33,7981 27.11.2025 440.911 34,0204 28.11.2025 440.944 34,0179

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 28. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 25.583.823 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

