EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 4.448.507

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 16.02.2026 979.331 32,6752 17.02.2026 933.597 33,1203 18.02.2026 845.996 34,1826 19.02.2026 847.194 34,1343 20.02.2026 842.389 34,4259

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.289.158 Aktien.

Zusätzlich hat die Commerzbank AG im Zeitraum vom 17. Februar 2026 bis einschließlich 19. Februar 2026 insgesamt 7.170 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/I gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.

Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft: Rückkaufzeitraum Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 17.02.2026 – 19.02.2026 7.170 33,7838

