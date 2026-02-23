Commerzbank Aktie

23.02.2026 13:05:03

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.02.2026 / 13:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 23. Februar 2026
Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 4.448.507 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 11. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
16.02.2026  979.331 32,6752
17.02.2026  933.597 33,1203
18.02.2026  845.996 34,1826
19.02.2026  847.194 34,1343
20.02.2026  842.389 34,4259

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.289.158 Aktien.
Zusätzlich hat die Commerzbank AG im Zeitraum vom 17. Februar 2026 bis einschließlich 19. Februar 2026 insgesamt 7.170 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/I gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.
Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkaufzeitraum Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
17.02.2026 – 19.02.2026 7.170 33,7838

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279998  23.02.2026 CET/CEST

