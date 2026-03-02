EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 14:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.933.424

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 23.02.2026 827.524 35,0443 24.02.2026 846.883 34,2432 25.02.2026 740.101 35,1303 26.02.2026 726.465 35,7897 27.02.2026 792.451 35,3334

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 10.222.582 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

