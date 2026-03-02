Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
02.03.2026 14:02:53
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Frankfurt am Main, den 02. März 2026
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.933.424 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 11. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 10.222.582 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
