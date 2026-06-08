Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 14:33:33

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.2026 / 14:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 08. Juni 2026
Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 3. Juni 2026 hat die Commerzbank insgesamt  928.625 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/II gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.

Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkaufzeitraum Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
01.06.2026 311.273 37,479
02.06.2026 311.198 37,488
03.06.2026 306.154 36,902

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und dem multilateralen Handelssystem Cboe (CEUX) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

 

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2341584  08.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank

mehr Analysen
29.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
21.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
12.05.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 36,67 -0,46% Commerzbank

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:10 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street vor positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenstart erholen. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen