Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
08.06.2026 14:33:33
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Frankfurt am Main, den 08. Juni 2026
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 3. Juni 2026 hat die Commerzbank insgesamt 928.625 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/II gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.
Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und dem multilateralen Handelssystem Cboe (CEUX) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2341584 08.06.2026 CET/CEST
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