Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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10.04.2026 12:28:03
EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Daimler Truck Holding AG
/ Publication pursuant to Art. 5 para. 1 liter. a) Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Leinfelden-Echterdingen, April 10, 2026
Publication pursuant to Art. 5 para. 1 liter. a) Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
During the period from April 1, 2025, to April 8, 2025, affiliated enterprises of Daimler Truck Holding AG acquired a total of 515.550 shares of Daimler Truck Holding AG as part of the employee share programs for employees of Daimler Truck AG and its subsidiaries in Germany and Spain. The buyback had been announced on March 31, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 liter. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Specifically, shares were bought back as follows:
Detailed information on the individual transactions pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the company website at: https://www.daimlertruck.com/en/investors/share/share-buyback/employee-share-programs.
The buyback was carried out on behalf of and for the account of Daimler Truck AG and Daimler Truck España, S.L.U., in each case exclusively via the stock exchange, in each case through the involvement of an independent credit institution and in each case in accordance with Article 5 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with the provisions of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
10.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Germany
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|End of News
|EQS News Service
|
2306544 10.04.2026 CET/CEST
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