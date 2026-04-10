EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Daimler Truck Holding AG / Publication pursuant to Art. 5 para. 1 liter. a) Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information



10.04.2026 / 12:28 CET/CEST

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Leinfelden-Echterdingen, April 10, 2026

Publication pursuant to Art. 5 para. 1 liter. a) Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

During the period from April 1, 2025, to April 8, 2025, affiliated enterprises of Daimler Truck Holding AG acquired a total of 515.550 shares of Daimler Truck Holding AG as part of the employee share programs for employees of Daimler Truck AG and its subsidiaries in Germany and Spain. The buyback had been announced on March 31, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 liter. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.

Specifically, shares were bought back as follows:

Date No. of shares Average price in EUR Total amount in EUR Trading Venue (MIC code) April 1, 2026 170,660 42.28 7,215,504.80 Xetra April 2, 2026 170,660 42.01 7,169,426.60 Xetra April 7, 2026 174,230 42.55 7,413,972.04 Xetra

Detailed information on the individual transactions pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the company website at: https://www.daimlertruck.com/en/investors/share/share-buyback/employee-share-programs.

The buyback was carried out on behalf of and for the account of Daimler Truck AG and Daimler Truck España, S.L.U., in each case exclusively via the stock exchange, in each case through the involvement of an independent credit institution and in each case in accordance with Article 5 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with the provisions of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.