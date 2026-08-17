Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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17.08.2026 17:53:33
EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Daimler Truck Holding AG
/ Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 as amended, in its currently applicable version (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 as amended, in its currently applicable version (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Information on share buyback program – Reporting week 21
In the time period from August 10, 2026, until and including August 14, 2026, a number of 339,717 shares of Daimler Truck Holding AG were bought back within the framework of the share buyback program of Daimler Truck Holding AG; on March 13, 2026, Daimler Truck Holding AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit a) of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR), Art. 2 para. 1 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on March 16, 2026.
Shares were bought back as follows:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from March 16, 2026, until and including August 14, 2026, amounts to 6,078,185 shares.
Further information pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the internet at: https://www.daimlertruck.com/en/investors/share/share-buyback/share-buyback-program-2025
The purchase of the shares of Daimler Truck Holding AG is carried out exclusively via the stock exchanges by a credit institution commissioned by Daimler Truck Holding AG.
Leinfelden-Echterdingen, August 17, 2026
Daimler Truck Holding AG
The Board of Management
17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Germany
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|LEI Code:
|529900PW78JIYOUBSR24
|End of News
|EQS News Service
|
2384304 17.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Daimler Truck
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17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
17:53
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17:53
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16:00
|Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot (finanzen.at)
|
13.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|13.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|45,58
|1,06%