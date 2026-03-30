EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der jeweils geltenden Fassung (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 16:23 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der jeweils geltenden Fassung (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden insgesamt 346.098 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 13. März 2026, gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 16. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 23. März 2026 35.169 38,7338 1.362.229,01 Xetra 24. März 2026 3.891 40,7123 158.411,56 Xetra 25. März 2026 102.776 41,3925 4.254.155,58 Xetra 26. März 2026 35.945 41,2584 1.483.033,19 Xetra 27. März 2026 168.317 40,8130 6.869.521,72 Xetra

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum 16. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.218.924 Aktien.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025 .

Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut.

Leinfelden-Echterdingen, 30. März 2026

Daimler Truck Holding AG

Der Vorstand