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10.04.2026 12:28:03

EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.04.2026 / 12:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leinfelden-Echterdingen, 10. April 2026

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 01. April 2026 bis einschließlich 08. April 2026 haben mit der Daimler Truck Holding AG verbundene Unternehmen im Rahmen der Belegschaftsaktienprogramme für Beschäftigte der Daimler Truck AG und ihrer Tochtergesellschaften in Deutschland und Spanien insgesamt 515.550 Aktien der Daimler Truck Holding AG erworben. Der Erwerb war mit Bekanntmachung vom 31. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden.

Im Einzelnen wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnitts-preis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code)
01. April 2026 170.660 42,28 7.215.504,80 Xetra
02. April 2026 170.660 42,01 7.169.426,60 Xetra
07. April 2026 174.230 42,55 7.413.972,04 Xetra

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme

Der Erwerb erfolgte im Auftrag und für Rechnung der Daimler Truck AG und der Daimler Truck España, S.L.U., jeweils ausschließlich über die Börse, jeweils durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts und jeweils nach Maßgabe von Art. 5 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.


10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet: www.daimlertruck.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2306544  10.04.2026 CET/CEST

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