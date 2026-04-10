EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.04.2026 / 12:28 CET/CEST

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Leinfelden-Echterdingen, 10. April 2026

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 01. April 2026 bis einschließlich 08. April 2026 haben mit der Daimler Truck Holding AG verbundene Unternehmen im Rahmen der Belegschaftsaktienprogramme für Beschäftigte der Daimler Truck AG und ihrer Tochtergesellschaften in Deutschland und Spanien insgesamt 515.550 Aktien der Daimler Truck Holding AG erworben. Der Erwerb war mit Bekanntmachung vom 31. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden.

Im Einzelnen wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Durchschnitts-preis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 01. April 2026 170.660 42,28 7.215.504,80 Xetra 02. April 2026 170.660 42,01 7.169.426,60 Xetra 07. April 2026 174.230 42,55 7.413.972,04 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme

Der Erwerb erfolgte im Auftrag und für Rechnung der Daimler Truck AG und der Daimler Truck España, S.L.U., jeweils ausschließlich über die Börse, jeweils durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts und jeweils nach Maßgabe von Art. 5 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.